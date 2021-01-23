奇美醫學中心外觀。(奇美醫學中心提供／曹婷婷台南傳真)

桃園醫院群聚感染疫情持續升溫，奇美醫學中心今天公告，因應疫情擴大，為保障病人及醫護安全，25日上午起增加防疫措施，包括必須先刷卡、強化發燒篩檢才能進入院區，另外，住院探病2人、陪病1人實聯制管控，民眾必須攜帶健保卡或身分證，否則無法出入院區。

奇美醫學中心表示，因應國內外疫情持續升溫，必須強化執行下列防疫管制措施：各入口發燒篩檢、刷卡查詢旅遊史、接觸史，規畫民眾入口1號門、3號門，出口2號門，位於第一、第二醫療大樓中間空橋下方。

住院病人限陪病者1人含看護發給「陪伴證」。。(奇美醫學中心提供／曹婷婷台南傳真)

特定科別門診由第三醫療大樓、第五醫療大樓入口，發燒篩檢、刷卡進入。急診病人仍由急診入口，發燒篩檢、查詢旅遊史、接觸史後進入。經篩檢發燒或有相關旅遊史、接觸史者，分流安排就診、進一步防疫事宜。

此外，每日探病時間上午10點半到11點半於第二醫療大樓玄關4號門前設置「住院探病人員實聯資料服務台」，探病民眾登載資料後蓋當日章戳，由3號門進入院區探病。探病時段限縮為1天1次，每次限2人，住院病人限陪病者1人含看護發給「陪伴證」，需配合填寫「民眾健康聲明卡」。

若因病情需要，醫療團隊與病人家屬任一方有會談或解釋必要時，不受時段限制，得請病房醫護代為連繫。

(中時 )