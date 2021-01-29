全球疫情依舊嚴峻，洛杉磯華僑文教服務中心以及駐印尼代表處今天各添一名新冠肺炎（COVID-19）確診患者。

洛僑中心25日有一名人員確診新冠肺炎後，另外一名人員也於本月28日檢測確診。該中心其餘8名人員經檢測，有6名為陰性，另2名的檢測結果尚未出爐。洛僑中心自本月25日起已暫時關閉2週，目前也完成全面的專業清潔及消毒工作，確診人員及其他人員自25日起也持續進行居家隔離。

外交部表示，洛僑中心第二名確診人員經確認，也未與駐洛杉磯辦事處同仁有密切接觸，因此辦事處的業務及相關領務預約服務目前不受影響。

此外，駐印尼代表處29日新增1位印尼籍人員確診新冠肺炎，目前已經進行居家隔離檢疫並接受治療。這名人員是駐處在實施全體同仁抗原篩檢時發現結果為陽性，再經過核酸(PCR)檢測後確診。駐處依照緊急應變計畫以及印尼政府的相關規定，已經立刻啟動防疫標準作業程序，除全面消毒辦公室之外，另外也已經匡列密切接觸人員要求居家隔離，必要時將進行採檢。目前駐印尼代表處累計共有4名印尼籍人員確診。

外交部及駐印尼代表處將持續注意當地疫情發展，也會隨時與駐外各館處保持密切聯繫，瞭解員眷的健康狀況並採取必要的防護措施，以確保工作及生活環境的安全。

(中時 )