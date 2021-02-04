海拔最高派出所異地辦公演練 仁愛警分局防疫超前部署（仁愛警分局提供）

春節前夕新冠肺炎疫情升溫，了確保機關正常運作，減少疫情衝擊，南投縣警察局仁愛警分局特別今（4日）日進行異地辦公演練，分局長莊順智率隊前往第二辦公室-全台最高海拔派出所松岡派出所演練，也透過視訊與各移轉駐地單位試通，以確認員警及業務運作正常。

上午南投縣警局副局長黃秀法率隊前往松岡派出所實地視察異地辦公演練情形，當正式啟動異地辦公作業時，相關人員均能迅速完成進駐，確實進行人員分流，且透過網路等方式，實施異地資訊交換，確保所有警政業務如常運作，不會因疫情擴散造成業務 運作延宕，對此，副局長黃秀法甚表嘉許。

海拔最高派出所異地辦公演練 仁愛警分局防疫超前部署（仁愛警分局提供）

分局長莊順智表示，面對嚴峻疫情，仁愛分局逐步提升防疫等級， 除所有進出人員一律都要量測額溫、配戴口罩外，以超前部署、預為因應為原則訂定異地辦公機制，規劃副分局長、各組、中心代表人員 共9人待命分流辦公，為確保運作正常，由資訊、秘書、後勤等單位就異地辦公場所事務機具、電腦網路等設備及空間配置，派員先期規劃 測試，演練時確實執行分組、分流、異地、居家辦公機制，減少同仁 遭感染風險。

此外，為提升防疫期間外勤同仁的執勤安全，除規劃異地辦公外，也要求所屬規劃員警分組、分流、分時段上班，同仁執勤時善用護目鏡、隔離衣、手套及口罩等防護裝備，務必要有危機意識 ，做好自我保護，減少不必要的接觸，並落實自主健康狀況管理，唯有先自保、才能保護更多民眾的安全。

海拔最高派出所異地辦公演練 仁愛警分局防疫超前部署（仁愛警分局提供）

(中時新聞網)