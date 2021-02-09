「救人啊」，台中市南屯區一處大樓管理員聽到八旬年紀的住戶發出求救聲，因大門深鎖，無法進入查看，報請警方協助，警方循聲發現老翁受困於廁所內，因廁所門鎖已生鏽損壞，無法正常開啟，才將其反鎖在內，擔心老翁在內受困過久會有生命安全疑慮，立即破門將受驚的老翁救出。

台中市政府警察局第四分局黎明派出所深夜接獲報案，稱於公益路某大樓內有老人呼救，值班立即派遣巡邏員警葉耀澤、謝利佳前往查處。員警到場詢問該大樓管理員，管理員表示該老翁獨居在此，不知為何發出求救聲，因大門深鎖，無法進入查看，報請警方協助。

黎明派出所員警會同消防人員查看，得知屋內僅有一名高齡80餘歲的蔡姓獨居老翁，無其他家屬可協助開門，擔心老人在內恐有危險，商討後決定從其他住戶窗戶攀爬進入老翁家中查看情形。

警消人員進入老翁家中查看皆未發現其身影，循聲發現老翁受困於廁所內，因廁所門鎖已生鏽損壞，無法正常開啟，才將其反鎖在內， 擔心老翁在內受困過久會有生命安全疑慮，立即破門將受驚的老翁救出。

老翁非常感謝警消人員的出手相救，否則不知道後果如何，黎明派出所員警同時也將通知社政單位加強關懷。

黎明派出所所長林澤聰表示，警方平時忙於維護治安及交通等工作，但對於警勤區內之獨居老人或需幫忙之弱勢家庭，亦會義不容辭地盡力出手幫忙；亦呼籲民眾家中若有老人獨居，應定期聯繫或返家探視，除促進家人間感情聯繫，避免憾事發生。

(中時 )