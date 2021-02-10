海巡、警、消抵達現場將受困男子救出。（海巡署中部分署第三岸巡隊提供／陳淑娥台中傳真）

37歲潘姓男子10日在台中港北堤垂釣時，不慎摔落消波塊受困，所幸該釣客身著救生衣，且意識清楚無立即危險，海巡署第三岸巡隊等救援人員合力將他拉上岸，成功挽救寶貴生命。

中部分署第三岸巡隊表示，安檢所值班人員10日上午6時許，接獲北堤釣魚人中區協會電話通報，有釣客因失足不慎摔落消波塊受困，本隊同仁旋即攜帶救生救難裝備前往救援，所幸該釣客身上有穿著救生衣，且意識清楚。

梧棲安檢所港巡人員上士陳柏安等4員攜帶救生救難裝備前往救援，另台中港務警察總隊漁港中隊及台中港務消防隊防風林消防分隊消防人員已拋投救生圈並以繩索固定潘姓釣客，大家合力將他拉至岸上，初步檢視潘男僅手部擦傷，隨後送童綜合醫院沙鹿院區救治。

第三岸巡隊表示，本署同仁秉持著為民服務的熱忱，期能為民眾帶來更多實質幫助與溫暖；並呼籲民眾於港區、岸際若有需要協助之處，本署當以最快的速度全力協助或救援，以維護國人的生命財產安全，若須本署協助可撥打海巡118專線，海巡人員將立即竭誠為您服務。

第三岸巡隊呼籲民眾，從事撈捕鰻苗、海釣或前往海域進行各類活動時，應注意氣象和潮汐、慎選釣場、結伴前往、確實穿著安全裝備（如救生衣）配合行政院向海致敬政策，提供民眾安全遊憩環境，降低溺水意外發生，本隊於苗中彰所轄安檢所（龍鳳、梧棲、王功等11處）設置救生衣提供民眾無償借用，藉此保障民眾生命安全。

(中時 )