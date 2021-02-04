桃醫爆發院內感染事件後，目前共累積19例確診個案，於3日正式啟動清零計畫，針對2136名醫護人員及外包商進行採檢，4日截至中午為止已完成1614名採檢，目前919位為陰性，5日剩下2百多位需採檢，前進指揮所指揮官王必勝表示，目前已達70％，符合整個計畫的進度。

王必勝說，採檢場所有70多位協助引導、採檢，皆是急診的人員，根據每個人的排班進行替換、輪班，而這些工作人員也會陸續進行採檢。前進指揮所共有17位工作人員也都在3日完成採檢。另3日清零計畫啟動後，同步進行的環境採檢也正陸續進行中，希望周六前結果能一併出來，不論是在病房、公共區域都有專家小組的報告。

中央提到桃醫會在年後重新啟動，對此王必勝提到，擴大篩檢結束後，結果最快週末才會出來，血清則會更慢一些，為因應下周4為除夕，真正的工作天只剩下2、3天，因此過年前院內不會有太大的變化，且若這段期間完全沒有確診個案，會把相關計畫提出來讓指揮中心審核，讓中央專業判斷年後會依何種形式恢復服務。

談到是否會分段恢復，王必勝說，「一定會是階段性恢復」，維持分艙分流的方式進行，一段時間後若疫情停歇，再考慮是否完成從前的作業模式，會依階段性的方式做考量，但仍須由指揮中心的專家審核，很多要改善的流程也要落實執行。

王必勝說，現在解隔離的人員共有5百多位，因醫療量能放得比較少，院內不需要這麼多人，等到醫療量能恢復後，才會通知醫護人員返回工作崗位，另有些人因特殊業務需求，如呼吸治療師、廚工等，若有輪班、業務上的需求經過報備核准後會同意讓他們回來，但目前這樣的數量並不多。

(中時 )