桃醫院內群聚感染事件爆發，至今已累積15例確診個案，呂姓男子因母親在家隔離期滿，但遲遲等不到衛生局的採檢通知，29日一早親自跑到桃醫急診中心詢問，院方則告知要致電1922洽詢，呂男雖能夠體諒衛生局的辛勞，「在家癡癡等了3天」，他坦言資訊不立即會讓民眾不知所措。

呂姓男子的母親已年約90幾歲，跌倒後身體不適到桃醫住院，12日出院後衛生局有打電話告知需居家隔離，母親先前已完成一採陰性，於26日解隔離，但3天後仍遲遲未收到衛生局的二採通知，不知是否需自行前來採檢，還是要繼續等通知。

呂姓男子表示，衛生局需處理的隔離人數太多，雖工作辛勞方面可以理解，但是一直沒有接到消息，不知道該如何進行下一步，因此29日才會特地到桃醫的急診中心詢問，院方則請他致電1922洽詢。

呂姓男子坦言，一開始中央沒有公開是哪家醫院時，大家都搞不清楚、相當茫然，尤其自己又身為教職人員，如果真的有什麼意外，接觸到的所有學生都會被影響，「資訊不透明」，直言政府因讓民眾有心理準備。

另呂姓男子的哥哥因有照料母親，不僅母親需要隔離，哥哥也一併進行隔離，兩人解隔離後，哥哥有帶母親到桃園其他醫院看診，但因曾是桃醫的患者，被醫院拒收。呂男無奈，表示母親年紀已大，桃醫的群聚感染事件令人擔憂，但其他醫院也不願意收，不曉得該如何是好。

衛生局回應，若為桃醫紅區對象者在居家隔離通知時就會安排一採，解隔離後完成二採才算是正式解隔離，衛生局會主動聯繫須採檢者，目前也持續有進行電話通知，若民眾遲遲未接到電話，可致電當地衛生局或1922詢問。

(中時 )