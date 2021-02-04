台中市南屯區一名20多歲年輕女子，1月26日自大陸返台，居家檢疫期間竟讓男友睡兩夜，昨遭中巿府重罰20萬，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今表示，開罰部分由地方政府處理，但該名女子30日已被送進集中檢疫所，並提醒居家檢疫、隔離是嚴肅的事，「不要拿自己健康開玩笑」。

此外，該居檢女的男友也被爆出是醫師，引發網友怒火，痛批明知故犯，台中市醫師公會也籲嚴懲，但依《傳染病防治法》，僅罰得到居檢女，罰不到這位男醫師。

南屯區一名20多歲年輕女子，1月26日自大陸返台，居家檢疫期間讓醫師男友到住所過夜，經人檢舉及調閱監視器搜證，竟發現陪睡男身分竟是醫師，醫師所屬醫療單位已加強清潔消毒，且不排除重處該名醫師；衛生局至今沒有證實陪睡男身分，但已要求陪睡男友服務單位重處該男子。

台中市政府說，目前對於居家檢疫者違規，依「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」有罰則，親友違規陪睡或接觸則沒有罰則。居檢女男友雖非居家檢疫者，衛生局已通知服務單位加強消毒，現已要求暫停上班自主健康管理，目前一採陰性，二採同樣陰性才可恢復上班。

中央疫情指揮中心規定，自1月15日起居家檢疫者都必須要「1人1戶」，居檢女入境後連續兩天讓男友進入住所陪住，已依「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」開罰20萬元，要求其繼續居檢至2月10日。居檢女男友目前1採陰性，已要求其暫停上班，並自主健康管理7天至2月5日，並2採陰才可恢復上班。

針對這個案例，是否會匡列接觸者？指揮中心表示，將此居家檢疫者送至集中檢疫所，該名友人在1月30日就被隔離，沒有接觸到其他人。陳時中說，居家檢疫、隔離是嚴肅的事，不要拿自己健康開玩笑，也會危及到社區安全；開罰部分由地方政府處理。

(中時 )