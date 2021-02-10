農曆春節談話 總統：盼全球早日恢復正常，民主不完整，但不放棄。（總統府提供）

農曆春節談話 總統：盼全球早日恢復正常，民主不完整，但不放棄。（總統府提供）

明天就是除夕，蔡英文總統在今小年夜用國、台語及客語、粵語四種語言向大家拜早年；總統表示，盼全球早日恢復正常；並強調，民主制度也許不完美，但依然是目前人類社會最好的制度，請大家抱持信念，不要放棄。

總統晚間發表農曆春節談話，總統指出，要藉著小年夜機會向各地華人及全球各地過農曆新年的好朋友拜個早年。

總統說，去年是辛苦的一年，記得也是從農曆新年開始，疫情陸續擴散，全世界的人們生活都被攪亂了。今年，隨著全球疫苗的施打率逐漸提高，希望不只台灣生活如常，全世界也可以恢復正常。

總統指出，對於疫苗取得，台灣也採取多源頭外購與國內研發雙軌並行的方式，會逐步取得疫苗，先取得的疫苗，會讓最前線的醫護人員和必要人員優先施打，後續到位的疫苗，也會逐步規劃施打順序，讓大家都可以受到疫苗的保護。

總統說，今年因為疫情，很多在國外的台灣人無法回來過年，也有些人還在集中檢疫所及防疫旅館隔離，她要謝謝大家的配合，「我要祝福大家，不論身在世界何處，都平安健康，萬事順利」。等到疫情趨緩，都可以恢復交流，一切如昔。

總統說，新年都要許願，希望今年的台灣人民都能像去年一樣，團結真有力，一起扭轉疫情，牛轉乾坤，經濟更繁榮，景氣更暢旺。

總統更用國、台語跟大家說，「新年平安」（國語）；總統也用客語祝福客家鄉親，「新年恭喜、四海大平安」。

總統說，有許多講粵語的朋友，謝謝大家繼續關注她的臉書，「我也要請你們相信，民主制度也許不完美，但依然是目前人類社會最好的制度，請大家抱持信念，不要放棄，也跟大家說一聲，（粵語）新年平安。」

總統表示，最後祝福全球的華人朋友，都有一個美好的農曆新年，也祝福全世界的人們，新年快樂，Happy New Year。

(中時 )