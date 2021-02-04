清零計畫第二日上午仍有民眾在外排隊。（姜霏攝）

桃醫院內群聚事件爆發第三周，除了桃醫專案擴大匡列4千多人外，中央日前也公告3日啟動清零計畫，針對2088名醫護人員、外包商進行PCR採檢，其中高風險族群7百多人另需抽血檢查，清零計畫第2日人潮已不如首日洶湧，但上午仍可見停車場外排滿人潮。

記者4日上午8點多直擊桃醫立體停車場外已排滿了人，但9點準時陸陸續續開始進行後，消化速度相當快，約莫9點30分左右已不見人龍，僅有少數的人在停車場外排隊，有醫護人員透露清零計畫的動線很清晰、流動速度也很快。

前進指揮所指揮官王必勝上午也在停車場後方突現身，他表示，3日已經有完成1100多個人的篩檢，4日預估會完成800多名，因為人有排隊的心態，大家都會互相通知不用等候的時間，陸陸續續都有人來採檢，這樣排隊流程也比較鬆，「確定不會提早結束」，因有人工作等因素已預排在周五，即便動線很快也不會提早結束。

(中時 )