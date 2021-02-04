(14：42更新)部立桃園醫院至今累計19人確診，昨日起該院實施清零計畫，預計在3天內採檢2136名員工及外包廠商，其中706人需加驗血清抗體。指揮官陳時中表示，截至昨日，已採檢1186人，其中919人陰性，267人檢驗中。

根據統計，桃醫群聚案目前有4283人隔離，其中醫院21人、社區845人、回溯3417人。陳時中表示，回溯的3417人當中，目前已有2593人檢驗陰性。

至於桃醫12樓病患案899，442名接觸者當中有441人陰性，1人陽性（案908）。案908的4名接觸者目前檢驗結果已出爐，均為陰性。

對於台大醫師、指揮中心專家諮詢小組委員李秉穎今天接受廣播專訪時表示，社區安全必須從本土病例出現後再推14天起算，也就是說若都沒出現新本土病例，台灣要到2月14日後才安全，但目前最擔憂的是14天之間的變數，包含有無症狀感染者，將病毒傳給另一個人，導致社區感染。

對於媒體詢問，指揮中心會不會害怕有社區隱藏者，陳時中說永遠都會害怕有社區隱藏者，尤其是無症狀感染者，最重要的是大家提高警覺。此外，今天2月4日是日前指揮中心為桃醫設下的「關鍵日」，陳時中則坦言桃醫案還未完全結束，只是將2月4日視為桃醫群聚感染的一個觀察點，目前為止一切都還算順利，至於桃醫何時可以恢復正常運作，陳時中說希望到過年後再啟動。

(中時 )