部立桃園醫院目前共累計21人確診，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，目前部桃專案採檢順利，第二階段血清抗體檢測中，已採檢的1742人，其中1516陰性，剩下226人結果還未出爐，以及17人還沒採檢。目前本案隔離中的人有4346人，其中醫院0人、社區845人、回溯3501人。

目前桃醫是否可以收治病人？桃園市衛生局表示，依據中央流行疫情指揮中心規畫，春節期間桃醫病床無法開放收治，已決議由桃園市9家急救責任醫院協助病床調度，預計有304床做春節期間床位調度，將可紓解急診壅塞問題。

中央流行疫情指揮中心昨天(8日)也檢討21天以來桃醫群聚感染事件，指出「病毒傳播太快」是最大挑戰，並提出採檢方案與疫調方式六大精進作為，指揮官陳時中表示，預計月底定成標準作業流程，作為未來準則。

醫療應變組副組長羅一鈞表示，桃醫院內感染事件算是解除危機，但相關檢討和精進方向分兩大部分，一是院內感染預防及處理，包含加強感控、分艙分流、專責集中收治，第一線醫護人員優先接種疫苗、加強院內疫調篩檢隔離策略以及提早降載減壓，啟動醫療網和社區聯防；另一部分則是社區應變，會提升大規模居家隔離執行效能和建立大規模社區篩檢執行模式。

(中時 )