蘆竹消防分隊1月執行新冠肺炎勤務量冠全桃，桃園市長鄭文燦特別前往慰問。(蔡依珍攝)

蘆竹消防分隊1月執行新冠肺炎勤務量冠全桃，桃園市長鄭文燦特別前往慰問。(蔡依珍攝)

桃園市蘆竹消防分隊，轄區有「空姐村」稱號，因鄰近機場又交通便利，1月執行新冠肺炎勤務量冠全桃，遙遙領先其他消防分隊，桃園市長鄭文燦10日特別前往慰勞，感謝消防弟兄的辛勞。

鄭文燦說，消防團隊在防疫工作中扮演著不可或缺的角色，從機場到防疫旅館、集中檢疫所，以及各醫院的醫療後送勤務，幾乎都是由消防局同仁來執行。

「蘆竹分隊的救護勤務確實增加不少！」鄭文燦提到，桃園市今年1月緊急救護量破萬件，創下歷年單月最高紀錄，以蘆竹分隊來說，1月份救護量為405件，較去年的單月平均救護量318件，成長了27％，其中蘆竹分隊光是執行新冠肺炎勤務，1月就出動29車次、送醫26人，是全市各分隊第一名，相當辛苦，特別來慰問。

鄭文燦強調，防疫工作不能有破口，須注意每個環節，市府配合中央針對部桃事件辦理擴大隔離、擴大採檢以及社區大消毒等措施，讓整個社區安全，也讓部桃環境乾淨，因此桃園目前相當安全，包括消費、旅遊、商務等都沒問題。

鄭文燦提醒防疫工作仍未結束，市府將持續推動秋冬防疫專案至2月底，守護民眾的健康安全。此外，市府也研議在過年後推動振興措施，恢復大家的消費及旅遊等信心，一起度過疫情的難關。

(中時 )