桃醫院內群聚感染延燒第三周，日前中央擴大匡列5000人，院內也不少醫護人員自主留守醫院，許多民眾紛紛取消掛號、延期掛號，甚至轉診至他院，29日已不見看診的民眾，但近日仍有不少醫護人員分批採檢，也有民眾被公司要求繳交採檢報告。

1名女子29日上午到急診中心外的戶外篩檢組合屋進行採檢，她提到，之前有來桃醫看過耳鼻喉科，但並沒有被列為隔離對象，而弟弟的公司也知道這件事，要求兩人都必須繳交採檢報告。

1名護理師同樣在29日上午進行二採，她談到她之前是在9樓整合病房工作，有和個案接觸過，因此被列為居家隔離對象，28日解隔離後，29日進行二採，但對於詳細的院內情形不便告知，也很感謝民眾對醫護人員的支持。

疫情延燒的第三周不少醫護人員分批採檢，29日有一批穿著紫色制服、帶著防護帽一同到急診中心外進行採檢，但對於媒體的提問並無回覆。

(中時 )