台中傳出醫陪睡居檢女友，有沒有發生親密關係？引發熱議，大台中醫師公會榮譽理事長藍毅生4日呼籲，停止獵巫追查醫師身分，建議政府在非常時期採「最高規格」嚴防疫情擴大，包括，匡列該名醫師行蹤、加強醫師與女友採檢等，避免淪為桃園第2。

藍毅生說，外界很多人想知道，究竟是哪位醫師跑到居家檢疫女友人家過夜，以及身為醫師卻是違反防疫規定等？但他認為，此時此刻，國人應是「停止獵巫」，大家不要再想男友在甚麼單位工作，或是他與居檢女友有無發生親密關係？接下來要關注的是男子與其女友人的採檢狀況，另衛生單位是否思考，接下來要公布這名男醫師的足跡及匡列接觸者等重點，也讓民眾放心。

衛生局指出，民眾心存僥倖違反防疫規定，已受到嚴重處分罰20萬元，這名男性友人近日自主管理期滿，暫停上班，若2採呈陰性，才可上班，因考慮不引發民眾恐慌，中央決議不公布這名男子服務的單位及職業。

(中時 )