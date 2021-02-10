相較今年景況，去年2月盛開時池畔上的倒影令人驚艷。（嘉義縣政府提供／張毓翎嘉義傳真）

今年整棵樹像是缺了一角。（張毓翎攝）

嘉義縣環保局表示，伊蓓風鈴木花期約2週。（張毓翎攝）

嘉義縣大林鎮明華溼地生態園區有棵依傍在生態池旁的「伊蓓風鈴木」，去年2月盛開時，池畔上的倒影令人驚艷，迅速在網路上爆紅，乃是大林的「鎮店之樹」。正值今年花季，遊客來朝聖時，只見生態池被布袋蓮塞滿、風鈴木被鐵架圍住，還有枝幹斷掉痕跡，整棵樹像是缺了一角，難掩失落神情，困惑地問：「到底發生了什麼事？」

嘉義縣環保局水汙染防治科長蘇義雄表示，當年種植了3、4棵伊蓓風鈴木，卻只有這棵存活，展現頑強生命力，過去這棵樹一直是沒沒無聞，直到去年爆紅後，受到的關注愈來愈多，它彷彿是有靈性，愈開愈美麗，大林吹起一股粉色旋風，可謂是「鎮店之樹」。

蘇義雄說，也因去年極為盛開，夏天時風鈴木上重下輕，差一點被大風吹斷，之後特別修枝，並用鐵架保護著，未來等它根系更深，不易傾倒時，將以較不顯眼的支架固定。

至於園內被布袋蓮攻佔；蘇義雄指出，園區功能是藉由溼地生態的自然淨水法概念，處理三疊溪橋下的生活汙水，過程中能減掉一半以上汙染源再放流回去，改善水環境品質，而布袋蓮、水芙蓉等水生植物有淨化水質之效，原本就存在於生態池裡。

他提到，去年初，由於生態池的藻類及懸浮固體物過多，便與專家學者討論，後來決定採氧化塘汙水處理法因應，並一併將水中的布袋蓮清除，剛好那時正逢這棵風鈴木的花期，所以許多民眾會特別拍攝樹與水中倒影相互映襯的景象。

蘇義雄說，但後來水質沒有因此變好，於是今年沒有規畫清除全區布袋蓮，不過正值花季期間，為了別壞民眾賞花興致，這幾天會派員將風鈴木周圍的布袋蓮，移至距離樹木較遠的第1、2生態溼地，以免有礙觀瞻。

(中時 )