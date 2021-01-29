台中市觀光旅遊局派員宣導防疫觀念及保持社交距離。（台中市觀旅局提供／王文吉台中傳真）

大坑2號步道張貼公告，向民眾宣導防疫觀念及保持社交距離。（台中市觀旅局提供／王文吉台中傳真）

大甲鐵砧山遊客服務中心定期進行環境消毒與清理。（台中市觀旅局提供／王文吉台中傳真）

鐵砧山遊客服務中心於服務台前放置紅絨柱，與諮詢民眾保持1.5公尺以上社交安全距離。（台中市觀旅局提供／王文吉台中傳真）

台中市觀光旅遊局超前佈署制訂甲安坑人流管制措施。（台中市觀旅局提供／王文吉台中傳真）

因應疫情升溫，台中市觀光旅遊局超前佈署制訂風景區人流管制措施及標準作業流程，一旦中央宣佈實施，將立刻與警察局及建設局等跨機關啟動人流管制措施，於主要出入口舉牌及廣播進行宣導與控管，觀旅局籲請遊客配合相關管制措施，一起做好防疫保障健康安全。

觀旅局長林筱淇表示，大坑9號步道周邊、大安濱海樂園及大甲鐵砧山雕塑公園為遊客熱門景點，一旦疫情趨於嚴峻，中央倘發布各觀光景點須採取人流管制，中市風景區管理所將立刻啟動人流總量管制。

綜合風景區人潮承載面積及周邊停車場停車數計算人流上限，各區人流管制標準分別為大坑風景區4500人、大安濱海樂園10000人及鐵砧山風景區3500人。觀旅局執行風景區防疫措施及人流管制演練，實施廣播及舉牌勸導等，向民眾強化宣導防疫觀念及保持社交距離，以做好防疫工作，屆時亦請民眾配合相關管制措施。

林筱淇進一步說明，大甲鐵砧山遊客服務中心已定期進行環境消毒與清理，並設立單一出入口，要求遊客配合配戴口罩、量測額溫、手部消毒等，及落實實聯制，也規定工作人員全程配戴口罩，並於服務台前放置紅絨柱，與諮詢民眾保持1.5公尺以上社交安全距離。

為避免群聚傳染，觀旅局已在登山步道、公廁、涼亭、賞景平台等遊客較易聚集處所，張貼公告宣導避免群聚或煮食等防疫觀念，各景點公廁洗手台也備有洗手乳，市府持續落實風景區防疫措施，讓民眾開心出遊安心回家。

(中時 )