農曆春節將屆，許多民眾現在便已開始安排走春行程，國、內外旅客最喜愛的新北市九份、平溪地區通常是北部地區旅遊首選，不過由於過去山區道路過於狹隘，往往造成許多人車爭道、或是車輛壅塞回堵情形。

對此，瑞芳警分局特別在年前召集交通局、區公所、客運公司、停車場業者等多單位辦理春節期間交通疏導管制協調，會針對車輛易壅塞路段及熱門景點人流及車潮研議改善措施。

新北市瑞芳警分局特別在年前召集交通局、區公所、客運公司、停車場業者等多單位辦理春節期間交通疏導管制協調。（瑞芳警分局提供）

新北市瑞芳警分局特別在年前召集交通局、區公所、客運公司、停車場業者等多單位辦理春節期間交通疏導管制協調。（瑞芳警分局提供）

會議中除針對過去交通問題缺失檢討外，並討論春節連續假期期間，遊客過去最常反映私人停車場違規攬客及收費紊亂情形加強取締、稽核，同時也協調客運業者加開接駁班次、暫停連假期間道路施工申請等交通問題進行處理。

瑞芳警分局表示，為改善春節期間大量旅客到訪交通秩序問題，警方已邀集相關單位依據地區特性、及交通狀況做全面性檢討評估，並針對狀況做滾動式檢討疏導計畫，務必讓到訪旅客及在地居民都能感受優質交通環境。

同時警方也呼籲，由於疫情關係，為了避免大量遊客湧入引發群聚感染危機，屆時也將配合中央疾管局疫情管制措施，透過景點人潮總量管制，進行分流疏導，請民眾務必配合警方指示引導，以維護個人健康。

(中時 )