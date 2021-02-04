為期7天的農曆春節連假將至，林口區竹林山觀音寺於110年2月12日(農曆元月初一)至2月20日間，每日約有數千名信眾參訪，其中又以2月12日(初一)至2月16日(初五)為最尖峰，本分局為維護春節期間寺區周邊道路交通順暢，於上述期間每日7時至17時對周邊進、出道路管制(林口路、竹林路)，另針對佳林路、寶林路、中山路、中正路、文化一路之沿線路口及周邊之各重要交通路口規劃交通疏導崗疏導車流，除管制區內住戶可憑通行證辯證進入外，其餘車輛均應由竹林路(林口國小端)進入管制區，並遵行單向通行管制。另建議民眾於2月12日(初一)至2月14日(初三)可搭乘竹林山觀音寺設置之免費接駁車(接駁車臨時站牌：機場捷運A9站(文化三路)、機一停車場(文化三路)、文化一、四維路口、文化一、寶林路口)，以避免交通壅塞。

確保交通順暢過新年 林口警分局春節加強景點路段疏導管制(圖/林口分局提供)

此外，為因應年節採買人潮，本分局將在三井OUTLET購物中心及各傳統市場周邊加強交通疏導，實施彈性車輛進出管制、行向分流等交通管理措施，同時加強違規停車取締，本分局呼籲自行開車採買的民眾，可利用「新北市公共停車場資訊查詢系統」查詢合法停車空間，千萬不要因違規而遭告發。賣場業者會派員於賣場出入口，協助疏導管制或導引至其他停車場，滿場時占用道路排隊等候進場的車輛，警方將實施「滿場機制」驅離措施，違規者將予取締。

為因應市區主要道路將湧現返鄉與外出旅遊車潮，本分局已訂定交通疏導執行計畫，同時也希望用路人遵守交通規則，共同維護春節連假期間交通順暢平安。

(中時新聞網)