高雄市三民區中華三路三民市場內一處地下汙水槽，今(29日)上午9點多發生重大工安意外。三名工人在爬下汙水槽時作業時，疑似通風工作未完成，造成三名工人當場一氧化碳中毒昏迷在汙水槽內受困，警消獲報後，出動11車31人趕往現場後發現，警消攜帶氧氣筒進入汙水槽，將三人一一抬出，但有2人失去生命跡象，一人仍意識不清。，目前均已送往醫院搶救，目前警消正在調查原因。

高雄3工人沼氣中毒受困地下汙水槽，2人沒生命跡象1昏迷。(洪浩軒攝)

高雄3工人沼氣中毒受困地下汙水槽，2人沒生命跡象1昏迷。(洪浩軒攝)

(中時新聞網)