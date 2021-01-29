高雄3工人沼氣中毒受困汙水槽 2人沒生命跡象1昏迷 10:332021/01/29 中時新聞網 中時、 洪浩軒 、 戴志揚 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 高雄3工人沼氣中毒受困地下汙水槽，2人沒生命跡象1昏迷。(洪浩軒攝) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 高雄市三民區中華三路三民市場內一處地下汙水槽，今(29日)上午9點多發生重大工安意外。三名工人在爬下汙水槽時作業時，疑似通風工作未完成，造成三名工人當場一氧化碳中毒昏迷在汙水槽內受困，警消獲報後，出動11車31人趕往現場後發現，警消攜帶氧氣筒進入汙水槽，將三人一一抬出，但有2人失去生命跡象，一人仍意識不清。，目前均已送往醫院搶救，目前警消正在調查原因。 高雄3工人沼氣中毒受困地下汙水槽，2人沒生命跡象1昏迷。(洪浩軒攝) 高雄3工人沼氣中毒受困地下汙水槽，2人沒生命跡象1昏迷。(洪浩軒攝) 天生不怕衰神的3生肖 命超硬再窮也能變富有 中市不能等 要求2舊機組今年除役 (中時新聞網) #高雄 #地下汙水槽 #沼氣中毒 #一氧化碳 #命危 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 高雄連2震 舊今日戲院建築物外牆倒塌 警消急搜救 17:222021/01/28 社會 國8新市交流道匝道槽車翻覆 駕駛送醫急救不治 16:382021/01/28 社會 苗栗台3線小貨車翻覆 2人受困消防人員搶救中 12:122021/01/28 社會 高雄今日戲院外牆坍塌 輪椅老翁驚逃 21人緊急安置飯店 19:452021/01/28 社會 新名長15字求好運 父母抓狂 04:102021/01/29 地方新聞 花蓮鐵警和平派出所 3周倒下2人 04:102021/01/28 地方新聞 高雄型男求好運改15字姓名 命理師示警 12:562021/01/28 生活 中市女嬰猝死解剖 檢方：初步排除外力致死 19:172021/01/28 社會 國道1竹北交流道6車連環撞 1駕駛遭貨車夾撞慘死 10:022021/01/27 社會 1次大會2次臨時會 高雄巿110年總預算案完成三讀 17:572021/01/28 政治 高雄林園信昌化工氧化異丙苯儲存槽外洩 環保局罰67萬 11:232021/01/27 社會 社會熱門新聞 【扁案大咖】黃芳彥在美酗酒奢華 傳小兒子看不慣父子決裂 - 社會 【黃芳彥身亡】身上有槍傷 胞弟善意解讀：想給大家一個省思 - 社會 【扁案大咖】滯美12年 陳水扁親信黃芳彥驚傳身亡 車內發現安眠藥 - 社會 【黃芳彥身亡】座車內飲彈亡 疫情影響沒人陪近一年不快樂 - 社會 【黃芳彥身亡】輕生前最後身影曝光 獨自搭住家豪宅大樓電梯 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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