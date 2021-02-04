金城分局運用各種查詢系統和聯繫管道，不到2小時就輾轉聯繫上協尋對象。（警方提供）

家住高雄的蔡姓男子2年前離家出走，從此與家人斷絕音信，因他曾來金門工作，並將戶籍也遷過來，其妻日夜思念報案協尋。金城分局不到2小時就循線找到，確認他人已回到台灣，在春節前夕促成一樁久別重逢，夫妻團圓的美事。

警方說明，今年50多歲的蔡男在2019年，因細故與小11歲的妻子爭執，火大就離家出走，來到曾跨海工作一段時間，連戶籍也遷過來的金門，此後即與家人斷絕聯絡。蔡妻在年關將屆時候，對他的思念與日俱增，因此向台灣警方報案，請求警方透過連線系列，協助找尋人可能在金門的老公，在春節時好一家再團圓。

金城分局第1組警員倪俊雄接獲通報後，立即協同轄區警勤區警員陳至謙循線查訪，確認仍設籍金門的蔡男已回到台灣，且因疫情關係，很久沒再回來金門，讓協尋任務仿佛斷了線的風箏，一時失去頭緒。

警方鍥而不捨，繼續運用各種查詢系統和聯繫管道，不到2小時就輾轉聯繫上蔡男，一番苦口婆心勸說下，讓夫妻2人願意再見上一面，完成任務的警方也辦理撤尋。

蔡妻對金門警方超高效率讚不絕口，在電話的另一端，一再表示感謝。警方也盼望久別重逢的他們，可以冷靜坐下來好好談一談，攜手共度未來美好時光。

金城分局長胡淑淨肯定同仁落實勤務，讓這樁跨海尋夫任務，最終得以圓滿落幕，尤其在歲末年關來臨前夕，更是別具意義，讓人感到特別溫馨。

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(中時 )