9旬阿嬤北上團聚，外出散步迷路，桃警和雲林警攜手助春節返家。(蔡依珍攝)

9旬阿嬤北上團聚，外出散步迷路，桃警和雲林警攜手助春節返家。(蔡依珍攝)

9旬洪姓阿嬤遠從雲林北上桃園龜山和兒子團聚過年，孰料外出散步因人生地不熟迷路，呆坐路邊，迴龍所員警巡邏發現連忙帶回派出所，輾轉透過北港分局從戶籍地找親友協助，順利聯絡上焦急如焚的兒子，順利助她在年節前返家。

家住雲林縣口湖鄉的93歲洪姓阿嬤，長年居住南部，3日北上與兒子洪先生同住龜山區萬壽路一段公寓，準備一起過新年，她昨中午趁子孫都外出工作時，獨自外出在住家附近散步，但因路不熟迷路，呆坐台一線馬路旁，險象環生。

迴龍派出所警員辛章學、陳昀佑巡邏行經，發現老婆婆坐在馬路邊非常危險，上前勸離，溝通才發現老婆婆走失，身上沒有證件、也不知道兒子的地址，且患有重聽、無法清楚表達，連忙帶回派出所休息。

2警利用戶役政系統，查出洪姓阿嬤戶籍在雲林，拜託當地派出所員警前往住處通知親友，輾轉聯繫居住龜山的兒子，四處尋母的洪姓兒子火速趕到派出所，向警表示，小兒子發現阿嬤不見，連忙通知他們，家人正心急如焚到處尋找，已找了數小時，所幸結束一場虛驚，頻頻感謝警方協助。

迴龍派出所副所長郭文雄提醒家屬，阿嬤對於北部道路不熟悉，加上南部老人有喜歡外出散步習慣，希望阿嬤再次外出散步時一定要有人陪伴，才可避免類似情形再次發生。警方也呼籲春節期間採買年貨要注意自身財物防扒竊、防詐騙，駕駛車輛切勿酒後駕車、飲酒不開車，另外各地警察機關貼心提供春節期間大筆現金護鈔服務、旅遊踏青巡迴家園服務等措施，希望大家多加利用平安過新年。

(中時 )