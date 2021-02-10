近日巴基斯坦傳出一起離譜的綁架事件，一名12歲的少女遭人綁架，期間不僅被關押在牛舍當中，可憐的女童淪落為綁架犯的性奴，甚至被迫下嫁綁架犯，雙腳還戴上鐵鍊不斷工作，時間長達半年之久。而誇張的是，當女童家屬報警後，當地警方竟然表示「認為女童是自願下嫁的」，不僅釋放了綁架的男子，甚至對女童家屬口出穢言羞辱。

根據《衛報》報導指出，29歲男子哈亞特（Khizer Hayat）於去年6月將女童從她家中帶走後，便一直將女童關押在自家的牛舍中，同時要求她清理牛舍中的糞便。而由於女童家庭信仰基督教，女童也因此被哈亞特要求皈依伊斯蘭教，甚至下嫁哈亞特。

消息傳出後，警方一度逮捕哈亞特，但之後又對外宣稱，並沒有證據顯示女童不願意下嫁，警方也因此釋放了哈亞特，當地警方表示，女童曾在治安官面前表示自己自願下嫁哈亞特。

而女童的父親則控訴哈亞特不僅綁架關押她的女兒，甚至多次性侵、將女兒視為奴隸，還在女兒的腳上拴著鐵鍊強迫她工作，對於女兒在治安官面前的證詞，女童父親則是認為女兒受到了嚴重的精神傷害，所以才有此行為。但警方不僅不採信父親的說法，還因為父親秉信基度教的原因，對父親使用歧視性的字眼辱罵。

報導中指出在巴基斯坦中，有98%的國民都是伊斯蘭教的信徒，基督教的人數僅有250萬人，這也導致巴基斯坦的基督教信徒經常受到歧視。根據巴基斯坦人權委員會2019年的報告指出，每年約有1000名基督教與印度教的婦女被綁架，同時也被迫結婚，其中有不少人都是未成年少女，而巴基斯坦當局過往也很少干預這樣的犯罪事件。

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(中時新聞網)