「丹麥甜心」沃茲妮雅琪(Caroline Wozniacki)準備當媽媽了，她本周三在推特貼照片宣布將在6月與丈夫大衛李(David Lee)一起迎接家庭新成員，預計是女孩。沃妹在去年澳網結束後灑淚告別球場，當時她29歲，被診斷出類風濕性關節炎。大家都很喜歡她，男網3位天王也透過影片祝福她一切順利。

Can’t wait to meet our baby girl in June! 👨‍👩‍👧❤️ pic.twitter.com/kLNJ4BcEYj — Caroline Wozniacki (@CaroWozniacki) February 10, 2021

這位預備今年出世的女孩，雙親都有強大的運動背景，大衛李是退役NBA球星，身高206公分，闖蕩職籃12年，效力過紐約尼克、金州勇士等知名球隊，並在2015年奪得聯盟總冠軍。沃茲妮雅琪更不用說，她是前世界球后，身高177公分，累積71周的女單世界排名第1，並且在2018年摘下澳網女單冠軍，抱回生涯唯一1座大滿貫。

沃茲妮雅琪2014年曾與高球名將麥克羅伊(Rory McIlroy)訂婚，請帖都發出去了，新郎卻臨時悔婚。沃妹當初打算結婚之後馬上退休，立刻生小孩當媽媽，比起走入家庭，她其實不那麼在乎網壇成就，這讓麥克羅伊感到巨大壓力，最後落荒而逃。

隔兩年沃茲妮雅琪又結識了大衛李，他年長7歲，正好該從職籃退役，也喜歡四處旅行享受生活，與沃妹一拍即合。兩人2017年訂婚，2019年結婚，夫妻累積的收入非常可觀，外媒估算沃妹淨資產3000萬美元(約台幣8.4億)，大衛李在NBA累積薪資9400萬美元，淨資產估計4000萬美元(約台幣11.2億)，夫妻合計有7000萬美元資產。

(中時新聞網)