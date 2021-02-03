《女力報到-好運到》演員張瀚元、尹彥凱、游小白、勵政達、梁瀚名、楊晴、楊雅筑、優妮、王上菲。（TVBS提供）

TVBS《女力報到-好運到》2日舉辦「夢17尾牙」圍爐，演員群楊雅筑、梁瀚名、楊晴、尹彥凱、優妮、王上菲、游小白、張瀚元、勵政達，相聚直播提前迎接新年。白天剛拍完戲，晚上進行直播活動，楊晴還貼心帶自己代言的「女力報到熬雞精」至現場給演員們補體力。演員群除了吃年菜外也各自分享新年趣事，加碼重現《女兵日記》、《女力報到》經典劇情橋段與觀眾同樂，歡笑聲不斷。

劇組即將放春節年假，演員都準備返鄉與家人團聚，游小白曝過年都會去家附近廟宇拜拜，並走廟裡的七星平安橋，梁瀚名一聽馬上說：「帶我去拜！這樣我就有機會跟你一樣買房、買車再買地。」張瀚元分享之前過年回台東與親戚趣事：「我們幾個兄弟姊妹大半夜玩十八啦（骰子）怕吵到長輩們睡覺，直接把圓桌搬到田中央去喊！

每年除夕團圓必備許多佳餚，楊雅筑分享過年圍爐的年菜都是媽媽自己煮，「曾經有朋友來家裡一起圍爐，稱讚她做的涼拌海蜇皮很好吃，結果我竟然連吃六天！」之後都要考慮一下，是不是要稱讚媽媽某一道菜特別好吃。而王上菲每年都會去買刮刮樂碰運氣，曾花5百元刮中5千元，相當幸運。

演員們也因為《女力報到-好運到》有穩定演出收入，談起今年孝敬父母紅包數字，楊雅筑認為心意重要，持續以五位數包給家人。游小白分享過去包紅包給阿嬤的趣事，以前包幾千塊時阿嬤都會包回來，「去年我就包38,000，結果阿嬷直接收下沒有包回來。」

(中時 )