拜登任內首度派美艦穿越台海

美國海軍周四派1艘導彈驅逐艦穿越台灣海峽，而這是拜登政府上台以來，美國軍艦第一次穿越台海。

據CNN新聞網4日報導，第7艦隊發言人凱利（Joe Keiley）說，部署日本的「約翰馬侃」號（USS John S. McCain，DDG-56）驅逐艦是根據國際法，例行穿越海峽。他指出，「約翰馬侃」號穿越台海，證明美國對維持印太自由開放的承諾。而美軍會繼續在任何國際法容許的地方飛行，航行並執行任務。

對美國總統拜登來說，台灣問題是他首先要面對的外交政策挑戰之一。而就在他上任後的第一個周末，北京就派了兩大戰機編隊飛入台灣防空識別區，迫使台灣連忙出動戰機監視，採取防禦措施。

北京認為，美艦穿越台海是挑釁行為，鼓勵台獨分子，威脅區域穩定。而上次美艦穿越台海，是在新年前夕，當時「約翰馬侃」號和「柯蒂斯威爾伯」號（USS Curtis Wilbur，DDG-54）驅逐艦雙雙執行了這軍事行動。

事實上，據第7艦隊說，美國軍艦2020年穿越了台海13次，刷新了美國前歐巴馬最後一年任期，也就是2016年的12次。而川普政府對台多次軍售，展現了對台灣防禦的高度承諾。最近拜登政府數度聲明暗示，華府不會縮手。美國務卿布林肯（Antony Blinken）上周說，共和民主兩黨對台灣有堅定而長期的承諾。

(中時新聞網)