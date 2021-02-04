搶救生育率大作戰，行政院政務委員林萬億今（4）日表示，目前第三胎才加碼補助政策已無法因應現實需要，因此，政府加大力道，提前至生育第二胎就加碼補助，希望讓願意生育的父母生二胎以上，生育率能夠V型反轉向上拉。

林萬億指出，根據2019年統計數字顯示，52％的育齡婦女只生育一胎，生第二胎的為36.7％，生三胎以上為11.9％，生第二胎和第三胎的比例合計達到48％，且現在育齡婦女總數約30至32萬，如果能夠讓願意生的家庭生二胎以上，要救低生育率的機會就相對加大。

至於政府砸大錢搶救生育率，希望生育率提高到多少？林萬億強調，「這一定會有效」，生二胎以上，也許可以讓低生育率V型反轉，這是希望達到的政策目標。

林萬億說，正是因為看到台灣生育率持續下降，2020年出生人數降為16萬5,249人、創歷年新低，蔡英文總統和行政院長蘇貞昌才請相關部會想辦法提升生育率，並在相關政策上加大力道。

對於要不要比照日本安倍政府補助0至15歲，林萬億則說，要看後續生育率的變化及國家的財政情況。

行政院秘書長李孟諺補充表示，解決少子女化問題，不只是增加津貼、托育補助、幼兒園等，政府提供全方位的解決策略，包括提供社會住宅，及健全房市價格的合理化、鼓勵投資台灣創造優質工作機會等，這是從各方面來解決生育率低的問題。

今年8月起，育兒津貼第二胎加發500元，為每月4,000元、第三胎加發1,000元，為每月4,500元。托育補助第二胎加發1,000元，送公共化托育每月補助5,000、準公共8,000元，第三胎加發2,000元，公共化補助6,000元、準公共化9,000元。

(工商 )