在現代人的審美觀中，總希望越瘦越好，但過瘦不只不健康，甚至看起來很沒有精神，在努力減重的過程中，也可能一不小心就減到福氣，而近日「塔羅牌老師艾菲爾」就分享4個胖一點較有福氣的生肖，目前過瘦的你，也不用擔心新年吃太多有罪惡感。

選錯顏色錢包破大洞!命理師曝這3色恐漏財

第四名：生肖蛇

屬蛇的人在2021牛年，會遇到大凶星「天哭」，因此影響到情緒問題，就算沒有事情發生，他們也總是覺得憂鬱煩悶，情緒較為敏感，甚至會憂鬱到落淚，因此奉勸他們不要過於壓抑，美食當前時就放心去吃，讓心情可以放鬆一些，若還在想著刻意減重，就對自己過不去了。

第三名：生肖馬

生肖馬在2021牛年，會有凶星「死符」、「小耗」入宮，代表將遇破財與疾病問題，而大部分屬馬者較難以保持冷靜，甚至顯得有些急躁，因此也常被人說倔強，時常因忙於事業而忽略吃飯，使吃飯順序被往後挪，導致他們身材偏瘦，而牛年他們務必要注意飲食與健康，才能吸引貴人上門，運勢才會跟著順風順水。

【福氣多多！... 由塔羅牌老師艾菲爾發佈於 2021年2月9日 星期二

第二名：生肖猴

2021牛年屬猴者會有「天厄」、「亡神」凶星來犯，因此容易生病或遇到意外，而他們天生聰穎、腦筋動得又快，吃飽才會有更好的表現，因此體力就顯得非常重要，今年一定要吃得健康、營養均衡，不用刻意節食減重，不只能有利於健康，微帶肉肉的外表也能給人可靠的感覺，甚至還可以幫助好運降臨。

第一名：生肖鼠

屬鼠者在2021牛年，會有「病符」凶星干擾，導致健康受到影響，期間得到小感冒或染上流感。而他們大多屬於「傻人有傻福」的類型，假若身材太瘦，會導致福氣被消耗掉，抵抗力也會下滑，難以抵擋外在病菌，若能有一點嬰兒肥，則可以增旺財運，如果有小肚腩，甚至代表有財有庫，還能帶動家運。

(中時新聞網)