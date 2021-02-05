外交部昨天宣布在蓋亞那合作共和國設立「台灣辦公室」，蓋亞那當地時間下午突然終止與台灣簽署的在蓋亞那設立「台灣辦公室」協議。對此，我外交部表示遺憾，更強烈譴責大陸霸凌，但國民黨政策會專員呂謦煒則認為，每次只要有斷交，蔡政府都只會罵大陸，但請問有改變什麼？「有政府，會罵人」，但卻無法解決問題，這不能不說是種悲哀！

總統蔡英文（4日）才宣布，將在蓋亞那設立「台灣辦公室」，蓋亞那官方今就（5日）突然終止與台灣簽署的設置「台灣辦公室」協議。外交部為此表達遺憾之意，對大陸再次霸凌壓縮台灣國際空間與台灣人民參與國際事務，我方表達最強烈的不滿與譴責。大陸不斷在國際上孤立台灣的作法，與其領導人「反對恃強凌弱，不能誰胳膊粗、拳頭大誰說了算」對國際社會的鄭重宣示背道而馳。這種說一套、做一套的方式，只會更加凸顯其邪惡本質，讓兩岸人民的距離更形疏遠。

對此，呂謦煒今（5日）在臉書發文表示，外交部只譴責中共卻不譴責蓋亞那，這只能證明對蔡英文政府來說，相較於煽動台灣仇共的政治考量，中華民國或台灣的尊嚴沒那麼重要！

呂指出，外交部在聲明中花最大篇幅的，還是在批評中共「凸顯邪惡本質」。從這份聲明中，看不出民進黨政府對於「大內宣」外交方針的反省，只是一而再再而三的想繼續激起人民對中共的反感，政治考量昭然若揭。然而，政府機關不能喊喊爽，縱使真的有中共因素在，民進黨政府有辦法加以解決嗎？蔡英文政府執政以來就斷了7個邦交國，每次蔡政府都選擇罵中共，但是罵完又改變了什麼？

中共打壓不是一天兩天的事，從1970年代退出聯合國到中美斷交，中共因素無所不在，不以台灣的意志為轉移，呂謦煒直言，甚至在美國也表示贊同的情況下，蓋亞那還單方面撕毀協議，可見即使蔡英文政府選擇靠向美國，也不能完全忽視、甚至完全負面看待與中共之間的關係。

呂謦煒感嘆，解鈴還須繫鈴人，難道台灣不必處理與中共之間的關係，往正向發展，用更務實的心態處理兩岸與對外關係嗎？少一個敵人，多一個朋友，也讓世界上更多國家可以與我方進一步維持關係，這樣對中華民國來說，不是一個更好的選擇嗎？「有政府，會罵人」，但卻無法解決問題，這不能不說是種悲哀！

(中時新聞網)