冠星-KY(4439)自結1月營收5.18億、年增21.71%，去年全年合併稅前營餘為5.36億元。冠星-KY董事會通過全新投資案，擬投下3500萬美元（約新台幣10億元），在越南打造織染一體廠，規畫今年第2季動工，2022下半年完工投產，未來冠星的布料每月產能將比目前再增加兩成至三成，公司營收、獲利可望同步推進。

冠星-KY今年元月董事會也通過設立冠星越南紡織，註冊資本額為1450萬美元（約4.1億元新台幣）。

冠星-KY表示，目前訂單能見度可達今上半年，客戶拉貨更是優於預期，預計今年第一季回到未受疫情影響的水準。元月該公司營收年增就逾2成。

冠星因應後疫情時代，也切入防疫用品市場，負責提供棉口罩的布料，目前已經有客戶導入。冠星去年首度打進Nike供應鏈，布種應用在T-shir 及衛衣等成衣成品，而在經過第一年的磨合後，預期今年訂單倍增。

冠星-KY今早股價大漲逾6個百分點，突破5日線、10日線及月線反壓，挑戰季線。

(時報資訊)