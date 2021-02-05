台北晶華酒店攜手BMW於酒店一樓azie餐廳獨家推出「BMW風格饗宴」，由酒店新任的法籍行政主廚—博雅維(Xavier Boyer)監製，以BMW Luxury Class頂級豪華車系為靈感來源，端出結合歐陸傳統烹藝與經典時尚巧思的三道式套餐，包含以頂級的雙色食材構築品牌意象的鱈場蟹魚子醬襯柑橘醬、造型凸顯X7速度以及穩定感的德國黑啤酒燉牛頰肉佐南瓜，甜點則以是德國最為著名的黑森林蛋糕向品牌的經典致敬。

聯名活動期間，一樓中庭高台區也將同步展出BMW頂級旗艦休旅車款THE X7，THE X7不僅代表X車系的頂級旗艦車款，也詮釋了BMW對於頂級豪華的追求，以氣宇軒昂且大器的車身輪廓，匹配風格獨具、展演低調奢華的頂級質感車室，佐以細膩溫潤真皮材質、水晶套件與顛覆傳統用車思維的前瞻數位科技，在品嚐豐美佳餚的同時，消費者更可近距離鑑賞THE X7極致尊貴不凡的奢華氣息。

為求能傳神地展現BMW獨樹一格的優雅尊貴風範，法籍行政主廚—博雅維(Xavier Boyer)特別細心研究旗艦車款的外觀與設計、解構其重點元素，以品牌色彩、精神，以及輪廓三大理念來詮釋「BMW風格饗宴」。

套餐品項包括以品牌色彩打造的前菜鱈場蟹襯柑橘綴魚子醬，主廚先將肥美的鱈場蟹入鍋滾煮至外殼轉至橘紅後，取其肉質最為鮮甜的腿部，拆殼取肉並撒上些許胡椒調味後，切塊圍成圓形鋪於以鮮奶油、鹽巴及胡椒調味的花椰菜泥上方，綴上以柑橘皮、水、吉利丁製成的柑橘凝露，搭配由法國直送帶有鹹香滋味的魚子醬，以鱈場蟹肉的白色與魚子醬的深藍色構築出BMW品牌飾徽意象，嘗來兼具鮮美與甘甜，如同在味蕾中開啟了一場奢華的美食派對。

以巴伐利亞精神設計的主菜德國黑啤酒燉牛頰肉佐南瓜，是一道慕尼黑的傳統菜餚，盛盤的方式則是此道菜的靈魂所在，先將以法國辣椒粉、橄欖油、南瓜泥製成的南瓜醬汁在盤中畫出六角形的圖案，再於圖案中放入燉煮過的澳洲和牛頰，燉煮過程必須加入切碎的洋蔥、百里香提香，在牛高湯中以小火慢燉約1小時後還需加入德國黑啤酒導入清新的麥香。

配菜是將胡桃南瓜切片淋上橄欖油後蒸熟，並包入搗成泥狀的紅蘿蔔與牛頰絞肉製成內餡、包成造型精巧的南瓜餃子，上桌前淋上燉煮牛頰肉的醬汁及巴西里油，鮮嫩柔軟的口感搭配溫順醬汁，賦予牛肉多層次的豐富風情。六角形的圖案除完美呼應BMW 車款的頭燈造型與車室儀表板獨具匠心的設計外，在工業設計中更代表著最穩固的形狀，展現BMW「精雕細琢、內蘊不凡」的品牌精神。

甜點則以擁有80多年歷史、世界著名的德國甜點黑森林蛋糕向德國品牌致敬，製作此道甜點時，先放上第一層鬆軟巧克力戚風蛋糕，刷上櫻桃酒糖水，疊上瑪斯卡邦香緹，以及以酸櫻桃、糖、覆盆子、櫻桃酒製成的酸櫻桃餡，再重複疊上一層刷滿櫻桃酒糖水的蛋糕及瑪斯卡邦香緹，外層擠上香滑鮮奶油，綴上巧克力片和金箔而成，佐以櫻桃酒製成的冰淇淋，每一口都嚐得到濕潤的蛋糕體以及酸甜櫻桃的滋味。

(中時 )