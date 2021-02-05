新冠疫情持續蔓延，且範圍擴大，防疫需求與宅經濟商機持續，加上新冠疫苗持續推展，市場預期疫後如汽車等商機可期，烘托五大泛用樹脂報價漲勢再起。

其中，PVC、EVA、ABS及SM利差空間維持高檔放大，廠商獲利喜吞補丸；台塑（1301）、華夏（1305）、聯成（1313）、台化（1326）、國喬（1312）及台達化（1309）成為推薦首選。

此外，近期因原先停車的日、韓石化廠陸續復工，導致石化上游原料乙烯、丙烯現貨行情拉回趨緩，但即使石油腦價格墊高至每噸500美元，台塑化（6505）乙、丙烯利差空間仍穩健豐收。

PLATTS報導，供需趨緊、防疫需求支撐，塑化連漲氣勢升溫。其中，PVC、ABS因供需趨緊，報價連袂勁揚40美元，每噸報價站上1,200美元、2,100美元高價，齊創波段高點，表現亮眼。PS、PE、PP也因需求增溫，現貨行情彈升10-30美元，PS站上美元價位，PE、PP重回千美元之上水準。

分析師認為，塑化報價全面攀揚，相對原料乙、丙烯價格趨緩下滑10-30美元，廠商營收、利差動能受惠進補。

分析師指出，PVC因2021年全球預估僅新增140萬噸PVC產能，低於2020年的220萬噸新增供給，供需維持偏緊狀態，行情持續樂觀。

EVA在中國太陽能裝機潮下，報價、利差維持高檔豐收狀態，其後又有鞋用需求旺季，上半年行情走堅推進。

ABS目前因產業新增產能有限且供應偏緊，近期受到原料漲價激勵，且廠商庫存相對偏低，終端庫存回補需求出籠，推升價格上漲，目前利差仍為歷史相對高檔。尤其，新產開出多在下半年開出，加上需求活絡支撐，上半年行情可望欲小不易。

(工商 )