美國GameStop上演散戶集結大軋空事件，反觀台股，金管會證期局副局長郭佳君指出，交易所已有監視預警制度，接下來也會持續強化，密切掌握股市變化。

近期美國電玩遊戲經銷商GameStop股價軋空事件，引發討論，對於台股是否可能上演類似情況，郭佳君說明，台股平常就有一套監視和預警制度，追蹤市場異常動向。

郭佳君表示，證券交易所和櫃買中心每天都會監視整體市場交易情形，並掌握媒體、網路論壇以及社群網站上，和市場有關的重要言論資訊；如果今天證交所發現某檔有價證券異常波動，除了會公布注意資訊，也可能進一步採取預收款券處置措施，以提醒投資人注意風險。

此外，證交所也會對交易是否異常做出進一步查核分析，若發現有涉及散布流言或不實訊息意圖影響股價行為，會依證交法155條規定，請檢調單位處理。

不過郭佳君也指出，網友在社群上號召買進或殺出某檔股票，是否會違反相關法令，都須看個案言論才能判斷；至於是否會發生台版GameStop，她強調證期局將持續精進強化整體監視預警制度，密切觀察股市任何變化。

郭佳君補充，金管會政策一向鼓勵年輕人投入股市，因此也在去年推出盤中零股交易新制；不過在鼓勵年輕人投資的同時，也會強化對年輕人的投資教育宣導，以培養正確的投資觀念和風險意識。（編輯：潘羿菁）1100205

(中央社)