羅麗芬-KY（6666）加速美業整合，1月營收5,693萬元，年成長14.4％。羅麗芬表示，去年持續進行品牌建設，並投注資金布建新品牌的營運及銷售渠道，只要今年在疫情持續可控情況下，旗下六大品牌發威，搶攻美容保養品剛性需求市場，今年營運有信心業績回到2019年榮景。

羅麗芬《葛林若》、《聖迪妮爾》、《黛昂絲》三大面部品牌於大陸逾4,000家線下美容院通路銷售，用大數據精準行銷，提高服務滿意度，去年第四季終端客人進店率已回復過往水準。

羅麗芬指出，集團加速美業資源整合，架構連鎖化、品牌化、技術化、服務專業化、數據化等多元化的立體經營體系，預期今年需求水準回復，原有三大品牌的忠誠客戶基礎，加上三大新品牌的爆發力，將是今年保有成長動能的兩大引擎。

三大面部品牌今年將持續拓展線下美容院通路，提高滲透率，更新增高端訂製品牌《莫克麗膚》，服務美容院內金字塔頂端客戶，提高客單價，積極在專業線領域進行橫向擴展、與縱向深化的經營策略。

此外，養生品牌《綺易康》於原有線下通路推廣，將全面布局大陸各省，並新增高端養生項目服務高端客戶，強化消費者品牌忠誠度。

《伊姿佰EasyBio》為羅麗芬跨入日化線的新零售品牌，目前已完成各大電商平台直營店開設及建置線下分銷經銷商及店家之小程序商城渠道。今年將擴大媒體預算投入，打響《伊姿佰EasyBio》品牌，深入年輕世代族群。

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