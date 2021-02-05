GIS-KY業成（6456）5日公佈2021年1月份自結合併營收為81.07億元，較前一月份減少47.46％，較去年同期增加11.15％。主要是因為客戶調節庫存。

展望第一季，雖然IT產品需求不錯，但是仍有淡季效應，再加上2月工作天數少，法人預估業成第一季營收相比去年第四季將有兩成以上的衰退幅度。不過2020年第一季因為受到疫情影響，單季營收只有226.38億元，因此本季營收相比去年同期仍是成長的表現。

(工商 )