GIS-KY 1月營收月減47.46％、滑落百億元大關 17:392021/02/05 工商 袁顥庭 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 GIS-KY業成（6456）5日公佈2021年1月份自結合併營收為81.07億元，較前一月份減少47.46％，較去年同期增加11.15％。主要是因為客戶調節庫存。 展望第一季，雖然IT產品需求不錯，但是仍有淡季效應，再加上2月工作天數少，法人預估業成第一季營收相比去年第四季將有兩成以上的衰退幅度。不過2020年第一季因為受到疫情影響，單季營收只有226.38億元，因此本季營收相比去年同期仍是成長的表現。 《光電股》富采上市首月營收23.14億元 守穩基本盤 國巨1月營收 衝破80億大關 (工商 ) #GIS-KY #業成 #第一季 #月營收 #百億元 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《紡纖股》元月營收年增2成 冠星-KY彈漲、挑戰季線 11:252021/02/05 財經 大立光元月營收46億元 創近6個月新低 16:192021/02/05 財經 油價、防疫、宅經濟支撐 台塑四寶1月營收年月雙漲 15:402021/02/05 財經 《鋼鐵股》豐興1月每股賺0.49元 Q1急單效應持續 10:002021/02/05 財經 日電貿1月營收重返2位數 10.9億元飆歷史次高 09:522021/02/05 財經 《其他股》橙的1月營收0.25億元 電動車布局有斬獲 16:312021/02/05 財經 《熱門族群》台光電、台燿1月營收雙登峰 Q1營運續有戲 11:422021/02/05 財經 每天開門就賺1億元！ 面板雙雄上季獲利暴衝 04:102021/02/05 財經要聞 《電子零件》疫情變數漸淡化 立凱電營收回穩 16:312021/02/05 財經 《金融股》兆豐銀主辦 GIS-KY暨子公司3.6億美元聯貸簽約 16:482021/02/05 財經 材料-KY元月營收2.3億元 創同期新高 16:392021/02/05 財經 財經熱門新聞 超商二軍蛻變重生 謝金河：若上市 股價將有大變化 - 要聞 對抗陸稀土管制令 日忙找救星 這國竟成新希望 - 財經 急出事了 一堆貨櫃又落海 歐海運巨頭再爆意外 - 財經 彭双浪：面板上半年有三大壓力 - 財經要聞 - 工商時報 大林蒲遷村住商土地一坪換一坪 另有3優惠6配套 - 財經 - 工商 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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