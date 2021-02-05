高市府今（5)日公開「大林蒲遷村安置計畫書(草案)」，面對民眾反映拆遷補償還有區別，以及與當時紅毛港遷村居民安置費及空污補等顯有差異，高市府嚴正澄清，並強調市長陳其邁為了大林蒲鄉親下最大決心，且已向中央爭取最優惠方案。

市府都發局說明，昔日紅毛港遷村，有近七成土地都是公有地，居民大多只有房屋產權，且當時政府禁建，徵收補償相關法令尚不健全，延宕近40年才遷村。如今大林蒲遷村是在普查高達九成居民願意遷村的情況下，由市府向中央爭取最有利的遷村條件，其中私有住商土地不計較兩地地價差異，一坪換一坪，私有非住商區土地則是以查估「市價」加四成補償，是創全國先例的優惠補償。有人以此次是「公告地價加四成」，是錯誤的訊息。以大林蒲農地為例，市價遠高於公告地價3.7倍！

市府地政局表示，過去土地徵收補償係以土地公告現值加成之價額辦理徵收，自101年土地徵收條例修法後，迄今均是以市價辦理土地徵收，而大林蒲遷村專案非住商用地，包括農業區、保護區、公共設施用地及非都土地，均是從優以「市價」加4成辦理價購，即是比現行徵收制度多加4成價額進行價購。

市府農業局指出，農地的徵收，往例都是以市價查估後進行徵收或協議價購，本次大林蒲專案，由陳其邁市長向中央極力爭取後，以市價加4成來向農民價購農地，是最優惠也照顧農民。且大林蒲計畫範圍，農民的農地被徵收後，經估算，原來約有58位農友農保資格可能受影響，但市府將透過專案協助，讓農友維持農保資格。此外，針對地上農作物，除了法定的徵收補償金外，市府額外專案，針對持有農業區與保護區農地的農友，發給每公頃18萬元的「農作物收入損失」補償金，以照顧農民。

有關拆遷獎勵金部分，是在拆遷補償金之外，額外提出的獎勵，主要是尊重住戶的意願可選擇自行拆遷，並給予獎勵金，如無意願，則由市府統一拆遷，這是尊重民眾意願並非分化。

高市府強調，今日公開的「大林蒲遷村安置計畫書」，仍是草案階段，後續市府會與在當地召開說明會，並由陳其邁市長親自出席與民眾面對面說明，詳細解說並傾聽民意，民眾有任何意見或問題都可以提出討論，市府也會真誠溝通說明。遷村千頭萬緒，需要大家有共識齊心努力，才能順利推動。

(中時新聞網)