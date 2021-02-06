警方查扣人頭帳戶金融卡、手機、毒品等贓證物。（翻攝照片／林郁平台北傳真）

北市中山警分局日前接獲民眾報案，中山區轄內疑有假網拍真詐財的詐欺集團，立即成立專案小組全力偵辦，經分析、交查比對偵辦資料、現場跟監、確認集團位置及集團運作特性後，分別至中山區及萬華區逮捕23歲陳姓男子等4人到案，查扣人頭帳戶金融卡8張、工作用智慧型手機4支、安非他命5包(毛重5.47克)、吸食器等贓證物，全案訊後，依詐欺、毒品及組織等罪嫌移送法辦。

警方調查，嫌犯在臉書刊登近來最夯的「SWITCH 遊戲機」、「麻將桌」、「按摩椅」、「電子煙」、「牛樟芝」等商品販售訊息，且價格均較市價便宜一半左右，嫌犯為了防止民眾起疑為詐騙，還謊稱販售的商品都是二手貨，所以比較便宜，但刊登的卻是新品照片，誘使民眾認為商品狀況不錯而購買。

待被害人匯入犯嫌指定帳戶後，主嫌派遣車手持人頭帳戶金融卡提領贓款後不出貨，藉以詐騙民眾。主嫌甚至利用警方加強查緝毒品源頭，導致市面上毒品價格飆漲，提供毒品給車手作為獎勵，藉以提高車手的向心力，激勵車手多外出提款，並避免車手「黑吃黑」，鞏固主嫌於集團內部的地位。

中山分局提醒民眾年關將至，詐騙案件有增加的趨勢，網路購物應謹慎小心，多方確認賣家身分及購物平台的評價，切勿因貪小便宜，落入詐騙集團的圈套。

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(中時 )