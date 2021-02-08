鈺齊-KY(9802)今日公佈2021年1月合併營收為13.75億元，年增29.28％，為歷年同期新高，若以美元計算，則年增達36.59％，創單月營收歷史次高紀錄(僅次於去年12月)。

鈺齊-KY指出，綜觀2021年春夏季鞋款之整體產銷狀況(出貨時間大約介於2020年10月~2021年4、5月間)，總接單產值已明顯大於過往，其中，2020年12月及2021年1月合計營收達28.45億元，不僅高於去年同期的25.19億元，更是歷年出貨新高。

鈺齊-KY表示表示，雖2020年底因全球缺櫃而影響營收認列，然在客製化之生產模式下，各品牌客戶仍會持續積極拉貨以因應各地經銷商之提貨需求，故雖短期尚有出口運輸遞延現象，但預估不會影響今年春夏季鞋款之整體出貨表現，也不會影響秋冬季量產訂單(出貨時間大約介於4月~10月)的下單狀況。

展望2021年，鈺齊持續看好疫情催化消費者對於戶外休閒運動的重視，在產能持穩增加及量產訂單搭配得宜之下，集團開發量產能力及產銷營運規模可望更上層樓。

(時報資訊)