據澳洲國防部統計數據，2021年美國陸戰隊輪調到澳洲的兵力數字，將逐漸恢復至新冠肺炎大流行前的水平。預計至2021年6月，澳洲北部的陸戰隊人數將達2,200人。去年因為疫情大流行，導致輪調至澳洲的陸戰隊人數大幅減少；如今，美軍矢言回到大流行前的兵力人數，透過與澳洲部隊進行人道援助、安全作戰與實彈演習，回應印度太平洋區域的各種挑戰。

澳洲國防部指出，2021年的輪調近日就會展開，未來5個月內將有200至500名陸戰隊士兵抵達。到6月時，派赴澳洲北部的陸戰隊士兵數將達2,200人。前2批抵達的陸戰隊將於澳洲軍事基地隔離14天，以避免新冠肺炎爆發，而其餘人員則安排至達爾文外的設施駐紮。

澳洲國防部長雷諾茲(Linda Reynolds)強調，隨著美陸戰隊輪調至澳洲，雙方軍隊將進行人道救援任務、安全作戰與實彈演習訓練。不過，美澳也希望能和夥伴國家一同訓練，2019年護身軍刀(Talisman Sabre)就是最好例子。

當時，包含日本、加拿大、紐西蘭與英國，都參與這項演習，而美國與澳洲則派出3.4萬人參演。護身軍刀為2年1度的軍演，今年預計將在6月底開演，並於7月18至31日達演習高潮。

美「達爾文陸戰隊輪調部隊」(Marine Rotational Force-Darwin, MRF-D)6日發布聲明，「美國與澳洲政府將持續第10次陸戰隊輪調部隊計畫一如過往」。自2012年起，陸戰隊開始為期6個月的訓練輪調。

不過，2020年新型冠狀病毒大爆發，讓該年輪調至澳洲的陸戰隊士兵數不到過去的一半，遠低於2019年的2,500人。如今，MRF-D指揮官班寧表示，「能持續在美澳同盟傑出的基礎上，繼續再創新猷可謂一種榮幸。」

雷諾茲表示，隨著去年針對部署進行修正，今年的輪調已建立在成功的基礎上。「儘管在全球環境的挑戰下，今年MRF-D的能力仍能更為前進一步，足以驗明美澳同盟的持久性與適應力」。

(中時新聞網)