為應付中國大陸在釣魚島海域日漸頻繁的海上與空中軍事活動，日本政府已提出強化西南島嶼防衛計劃，首次為日本陸上自衛隊配備3艘運輸艦，用來向偏遠島嶼上的部隊提供彈藥與物資，以應對可能在這些島嶼周邊海域與中共解放軍發生的軍事衝突。

《美國之音》引述日本政府消息人士的話說，日本政府計畫2024年為陸上自衛隊配備3艘中型和小型運輸艦，用來保障偏遠島嶼上的彈藥、燃料和食物，以應對中共在此海域的頻繁軍事活動，這將是日本政府首次向陸上自衛隊提供這類船隻。

報導說，日本自衛隊持續升級部隊戰力，主要針對大陸在琉球列島(Nansei Islands)周圍的海上擴張，琉球列島位於台灣和日本九州之間，是美軍印太戰略上第一島鏈的一部分。近年來中國公務船多次駛入此區域內的釣魚島，日本必須構建通往離島的彈藥、燃料和食品的穩定供應網。

報導表示，運輸艦除了用於運送物資，日本政府也在考慮在緊急情況下，以運輸船運送陸上自衛隊的專門部隊「水陸機動團」。該「水陸機動團」成立於2018年，類似於美國海軍陸戰隊，負責在發生入侵時保衛和奪回偏遠島嶼。

尤其大陸自2月1日施行的《海警法》後，將允許海警船對非法進入中國水域的外國船隻使用武器，日本方面對發生不測事態的擔憂增加，希望通過提高輸送能力來提升機動力，強化陸上自衛隊的應對能力。

在計畫為陸上自衛隊配備的3艘艦船中，1艘是中型運輸艦，標準排水量2000噸級，兩位2艘是小型艦標準排水量400噸級。這3艘運輸艦比起日本海上自衛隊的運輸艦噸位小很多，海上自衛隊使用的大隅型運輸艦的標準排水量8900噸，目前打算建造較小運輸艦是因為大運輸艦無法進入偏遠島嶼的小港口。

日美兩國明確表示，尖閣諸島（釣魚台列島）屬於雙方數十年來簽訂的安保條約的範圍，一旦這些小島遭到武裝襲擊，華盛頓將捍衛東京的利益。雖然如此，日本防衛官員仍認為，必須要提高自身的防禦能力。

報導指出，在部署了這三艘運輸艦艇後，日本防衛廳計畫繼續增加艦艇數量，以增強日本在琉球列島周圍的防禦能力。

(中時新聞網)