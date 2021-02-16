國防部16日發布軍情動態指出，共軍軍機當日侵擾我西南防空識別區（ADIZ），空軍派遣空中兵力應對。民進黨立委趙天麟日前直言，台海、南海一直是衝突的焦點，金門跟東沙島也一直存在危機。據媒體報導最新消息指出，海巡署將聯合海軍陸戰隊，在三月實施「實彈火砲演練」，反制共軍意味濃厚。

東沙島上的海巡官兵在上島前都由海軍陸戰隊代訓。(圖/海巡署東南沙分署臉書粉專)

紀思道日前在其《紐約時報》的專欄中指出，美中可能在在東沙或金門發生軍事衝突，如果發生軍事衝突，這種機率已竄升至近十餘年來的最高點，而且在這些離島的衝突「有可能演變為大戰」，成為美國自1962年古巴飛彈危機以來與另一核武大國最危險的對抗事件。

值得注意的是，全球最重要的國際安全論壇德國「慕尼克安全會議」將於19日揭幕，美國總統拜登也將與會。會議主席伊辛格（Wolfgang Ischinger）5日接受德國電視台專訪時警告，目前全球最可能爆發軍事衝突的熱點就在台海。

總統蔡英文在農曆過年前曾召開國安高層會議，在會後記者會曾向國人表示，台灣一貫立場就是遇到壓力不屈服，得到支援不冒進。她提到，兩岸和平不是台灣單方面的事，關鍵的鑰匙在中國大陸手上，歷史經驗已證明，對台灣文攻武嚇，對兩岸關係不會有幫助。

據《華視》、《TVBS》等媒體報導，傳出海巡署將在3月1日及23日，與國軍的海軍陸戰隊，在東沙島實施聯合實彈火砲演練，高度達一萬兩千公尺，向國人展現保家衛國的戰力。

(中時新聞網)