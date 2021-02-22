歐洲聯盟（EU）成員國外交部長預計今天將批准對俄羅斯和緬甸的制裁措施，對象包括主導鎮壓俄羅斯反對派領袖納瓦尼和其支持者的人士，以及在緬甸發動軍事政變的主謀。

歐盟27個成員國的外交部長今天將在布魯塞爾召開會議，會中還將和美國新任國務卿布林肯（Antony Blinken）以視訊方式討論廣泛議題。

這場會議最主要討論如何回應全球多個地區發生的權力濫用情況，包括委內瑞拉當局因去年選舉遭到廣泛批評而也被鎖定。

歐盟外交與安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）2週前訪問俄羅斯時遭遇外交埋伏，莫斯科當時下令驅逐3名歐盟外交官，並斷然拒絕和歐盟討論合作。波瑞爾這趟出訪災難激怒歐盟成員國，導致他們對克里姆林宮的態度轉趨強硬。

歐盟外交官透露，各成員國考慮首度動用歐盟新的人權制裁制度，透過凍結資產和禁止發給簽證等方式，來處罰負責鎮壓反對勢力的個人。

一名歐盟高級外交官告訴法新社：「我預料會達成一份政治協議，然後交由各成員國的專家列出（制裁）名單。」

趕在今天會議前，2名納瓦尼（Alexei Navalny）最親近的盟友昨晚和8名歐盟國外交部長及數名歐盟大使在布魯塞爾會面。其中一名盟友伏科夫（Leonid Volkov）告訴法新社，他們「討論到鎖定（俄羅斯總統）蒲亭（Vladimir Putin）最親近的盟友和犯下嚴重侵犯人權罪行的人士，對這些個人施加制裁」。

不過數名歐盟外交官表示，制裁只能鎖定直接涉入俄羅斯當局對待納瓦尼方式的人士，如此才能經得起任何訴訟挑戰。歐盟去年10月已以納瓦尼遭到神經毒劑諾維喬克（Novichok）攻擊為由，將6名俄羅斯官員列入黑名單。

除此之外，歐盟似乎也準備對緬甸軍方特定對象實施制裁。緬甸軍方本月初發動政變取得政權後，一再打壓抗議民眾，且鎮壓行動越來越血腥。

在2名示威者死亡後，波瑞爾20日譴責緬甸當局對和平示威採取暴力行動回應，並表示歐盟各國外交部長將「做出適當決定」。

官員另透露，歐盟國外交部長預料將把約30名委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）政權的成員列入制裁黑名單。

(中央社)