共軍從拉達克實控線附近調走200多輛主戰坦克，同時動員100多輛重型車輛運走部隊，讓印度軍方驚訝於共軍前線部署坦克數量與強大的戰術機動能力。（圖／美聯社）

中國與印度在上周突然開始把在邊境對峙長達半年多的部隊撤離，讓全球都相當訝異。撤軍固然主要來自國際形勢轉變與印度國內問題，而中國在這次對峙中展現的軍事動員與部署能力，也是印度急流勇退的原因。在開始脫離接觸的24小時內，共軍在高山上展示撤退200多輛坦克與動員百餘輛運兵卡車的戰術機動能力，更震懾了印度政界與媒體。雖然如此，軍事專家認為，未來中印邊界類似的磨擦仍將長期存在，也會隨著美中關係而起伏。

中印這次在邊境的拉達克地區的軍事磨擦始自於去年5月，多次衝突造成與數十人傷亡，部隊對峙時間長達9個月，終於在上周達成同時後撤的協議並隨即執行。印媒《印度斯坦時報》表示，大陸解放軍在一天時間內就從雙方對峙的實控線附近調走200多輛主戰坦克，同時也動員100多輛重型車輛運走部隊，讓印度軍方相當驚訝：一是沒想到共軍在前線部署坦克數量數倍於印軍的，二是共軍的戰術機動能力如此快速。

印中邊境的解放軍已於上周與印度部隊脫離接觸，圖為解放軍撤離前拆除以石塊堆壘而成的前線據點。（圖／美聯社）

解放軍執行與印軍脫離接觸，在拆前進據點後，列隊返回實控線內基地，準備撤離。（圖／美聯社）

據專家估計，這些坦克應該都是來自新疆軍區，上述的規模大約是2個坦克團。印方撤離的坦克數量未見諸媒體報導，但先前印方曾宣稱已部署T-72M1與新式的T-90S坦克，但後者未部署至實控線的班公湖，坦克實際數量可能是數十輛的T-72，可見雙方在對峙前線的重裝備比例相當懸殊。

由於經歷過冬天大雪封山，雙方不只武器數量懸殊，人員裝備與補給也出現很大落差。日前印國防部已經提出需求，要根據目前中國軍事威脅以及中國軍隊戰術裝備水準，緊急大量採購適用於高原山地作戰的各種全天候武器與裝備，包括山地作戰服裝、新型先進步槍、高原山地機動車輛、防寒帳篷和各種取暖設備等等。而這種藉由升高與鄰國邊境緊張形勢來爭取擴增國防經費的做法，在印度早已司空見慣。

印度選擇在此時積極與中國達成撤軍協議，主要原因仍在國際形勢變化。美國大選拜登獲勝後，美中互動方式改變，拜登再推出印太戰略來遏制中國，印度打算配合拜登政府對中國的新戰略而進行調整，才會先前與大陸進行8輪談判毫無結果，硬是讓部隊在高山上挺過嚴酷的寒冬，等到拜登上任並宣布對中國政策及結合盟友的策略，印中第9輪談判立即奏效且隨即執行。

此外，對印度來說，撤軍的時機選擇上還有內政問題。近期印度各種意外事故接連發生，包括工廠爆炸、嚴重車禍與冰川斷裂衝毀水壩等等，已有近百人死亡與百餘人失蹤，讓莫迪政府受到各方的指責，加上農民大規模抗議運動愈演愈烈，讓印度總理莫迪選擇保守應對並不急迫的印中邊境爭議。

近期印度重大事故連連，已有近百人死亡，與百餘人失蹤。加上農民大規模抗議運動愈演愈烈，讓印度總理莫迪焦頭爛額。圖為新德里的農民抗議運動。（圖／美聯社）

大陸有分析人士認為，印方9個月來與中方在邊境對峙的算盤，還存在著另一個可能性：印度政府判斷，在川普政府操弄台灣牌可能在台海爆發軍事衝突，印度升高與中國邊境軍事緊張關係，意欲藉中國無法兼顧的情況在邊界問題上趁火打刧。

目前中國把太平洋上的東海、台海與南海視為主權議題與對美關係的戰略重點，還不急著解決與印度之間的邊境領土爭議，但在印度的挑釁下，中國也不能示弱，因此邊境的衝突暫時只能被動應對，而這次對峙情勢升高，還是與中美關係惡化有關，拜登上任後美中關係暫時趨緩，印中情勢也順勢同步降溫。

未來印中邊境問題還是有可能會隨美中關係的跌宕起伏而發生變化，目前印度國內反中勢力與主戰派的聲勢正盛，國際情勢推波助瀾下，莫迪政府與北京的關係難以實質改善。未來印度和中國在列城地區的軍事對峙很可能將長期存在，也會再因美中關係牽動而起起伏伏，以目前兩國邊境上雙方部隊犬牙交錯的狀態， 再次發生邊境衝突也只是時間問題而已。

(中時新聞網)