日本首相菅義偉今天在政府與執政黨聯絡會議上說，有關2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫苗接種，在疫苗的有效性及安全性確認後，大約17日可開始施打。

日本共同社報導，菅義偉今天表示，17日左右就可開始施打2019冠狀病毒疾病疫苗，這項作業需要第一線負責施打疫苗業務的自治體（都道府縣市村町）及醫護人員的協助，政府將盡力做好萬全準備。

菅義偉下午在首相官邸（行政中心）與來訪的日本醫師會會長中川俊男會面，請日本醫師會協助施打疫苗的作業。

日本政府預定12日決定是否批准美國輝瑞大藥廠（Pfizer）疫苗的製造販售，如果輝瑞疫苗取得取可，將優先針對醫護人員施打。

有關疫苗接種，日本目前的問題是輝瑞開發的疫苗一瓶劑量的接種次數是6次，但厚生勞動大臣（相當於衛生福利部長）田村憲久昨天在眾議院預算委員會上說，考慮由6次減為5次。

因為疫苗原液裝在瓶內，用生理食鹽水稀釋，施打疫苗時，用注射針筒插入瓶內汲取固定的量。輝瑞表示一瓶疫苗可施打6次，但厚生勞動省後來才知一瓶施打6次需要用特殊注射針筒，日本境內可調度得到的大多數注射針筒會有疫苗液體殘留針筒內的問題，一瓶只能施打5次。

如此一來，日本政府與輝瑞簽約購買疫苗1億4400萬劑（7200萬人份），能接受施打的人數可能減少。厚勞省正與輝瑞協商如何解決。

(中央社)