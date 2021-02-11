日本執政黨自民黨外交部會今天成立「台灣政策研討專案小組」。在中國對台灣加強施壓之際，這小組將探討國會議員外交與安全保障的重點政策，預定4月底前提出中間報告建言。

「產經新聞」報導，自由民主黨外交部會今天成立台灣政策研討專案小組，並首度開會討論。專案小組的召集人是自民黨外交部會會長、參議員佐藤正久。

曾擔任陸上自衛官的佐藤在會議上說，中國對台灣施壓的力道愈來愈強，這可能影響日本的安全保障。他認為，自民黨應該方向一致，擬定重點政策，提升國會議員外交的時機到了。

自民黨外交部會事務局長、眾議員山下貴司在會議結束後對媒體表示，包括美國在內，各國共同的想法是為了實現和平且安定的印度太平洋地區，台灣問題是無法避開的。台灣政策研討專案小組會議將戰略性地探討許多議題。

「日本經濟新聞」也報導自民黨外交部會今天成立台灣政策研討專案小組一事。

報導說，小組召集人佐藤強調，國會議員外交的功能有必要提升，在安全保障、2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）的防疫等領域，與台灣加強合作的課題愈來愈重要。

報導提到，日本與台灣沒邦交，自民黨青年局、跨黨派的國會議員聯盟「日華議員懇談會」擔任與台灣之間的國會議員交流窗口。

台灣政策研討專案小組的幹部名單中，有曾任自民黨青年局長及日華議員懇談會幹部的姓名。小組的顧問由日華議員懇談會會長、眾議員古屋圭司擔任，小組副召集人由曾任自民黨青年局局長、前外務副大臣鈴木馨祐擔任。

(中央社)