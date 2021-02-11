新冠病毒目前已經現幾種變異型，不但更易傳染，而且可能造成疫苗失敗。科學家們正在積極研究變異病毒的型式與起源，他們懷疑，變異病毒可能源自久病未癒的新冠肺炎患者。

Wired報導，通常，病毒突變特徵是緩慢遞增的，所以不至於會擴散的那麼快，但是英國變種新冠病毒(正式名：B.1.1.7，在英國首次發現的SARS-CoV-2高感染性版本）非常令人困惑，因為與原版新冠病毒比對，它有17處不同的突變。

美國密西根大學(University of Michigan)醫學院的RNA病毒研究員亞當·勞林（Adam Lauring） 說：「B.1.1.7是在9月份突然發現，它一出現就有17處變化，這非常不尋常。」

有些科學家們認為，整個突變過程可能發生在久病未癒的病人身上，使得新冠狀病毒一直在學習與適應，突變成更易傳播的病毒，甚至是更致命的版本。在臨床上，醫生已經看到免疫力低下的患者，遇到冠狀病毒感染感染時，康復的時間會特別長。

不過勞林也表示，這只是個假說，他們還沒有確定B.1.1.7變異病毒的「零號患者」。只是英國劍橋大學的臨床微生物學家勞夫‧庫柏塔(Ravi Gupta)表示，他發現淋巴瘤患者也發生了類似的突變，該患者抵抗力較弱，與COVID-19進行了長時間的抗戰，花了120天才算康復。

公衛專家表示，這事不能怪罪某個可憐的患者，而且類似的事情不會只發生在1個人身上，我們能做的是阻止病毒持續變異，要做到這一點，仍然回到「阻止病毒傳播」這個基本功上，也就是：戴口罩、社交疏遠、在家工作，和追踪感染。儘管來自以色列的數據表明，疫苗確實是阻止感染擴散的有力工具，但僅憑疫苗並不能防禦新變種變毒的出現。

(中時新聞網)