據線上購票平台貓眼資料顯示，大陸春節檔期電影總票房已超50億元(人民幣，下同)。其中，《唐人街探案3》總票房超27億元，《你好，李煥英》總票房超12億元。

《唐人街探案 3》首周票房達22.33億，創造大陸電影市場單片首周票房紀錄，以及單片單周票房紀錄。

另據燈塔即時資料，2021年情人節(2／14)檔期票房超14億，場次44.6萬，人次2847.3萬，創大陸影史情人節檔票房、場次、人次三項新紀錄。

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(旺報 )

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