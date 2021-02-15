大陸春節檔期 電影總票房超過50億人民幣 10:382021/02/15 旺報 葉文義 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 大陸春節檔期電影總票房超過50億人民幣。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 據線上購票平台貓眼資料顯示，大陸春節檔期電影總票房已超50億元(人民幣，下同)。其中，《唐人街探案3》總票房超27億元，《你好，李煥英》總票房超12億元。 《唐人街探案 3》首周票房達22.33億，創造大陸電影市場單片首周票房紀錄，以及單片單周票房紀錄。 另據燈塔即時資料，2021年情人節(2／14)檔期票房超14億，場次44.6萬，人次2847.3萬，創大陸影史情人節檔票房、場次、人次三項新紀錄。 陸在雅魯藏布江建全球最大壩 恐掀政治、文化與環保爭議 春節演練 大陸6架運-20緊急升空執行空投任務 (旺報 ) #總票房 #檔期 #大陸春節 #電影 #單片 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 票房超22億人幣 《唐人街探案3》刷新陸國產片單周票房紀錄 10:572021/02/14 娛樂 保時捷婉拒赴陸設廠 澳媒解讀：消費類公司正避免中國製造風險 09:272021/02/15 財經 春節前3天 北京接待遊客增長1.2倍、達275萬人次 11:132021/02/14 兩岸 連5日開出創紀錄 初三大樂透1億頭獎 台中1注獨得 22:052021/02/14 財經 新聞早班車》共機初二又擾台 西南空域不平靜 06:582021/02/14 政治 馬英九籲蔡總統接受大陸疫苗 陳時中：大陸未列入我們候選疫苗 12:162021/02/14 政治 大陸春節 從年貨直播開始 04:102021/02/14 產業財經 大年初三百年一遇橫財日 「東森樂透」頭獎連4期無人中 09:422021/02/14 財經 《新烏龍院》27年了 釋小龍、郝劭文終於合體罕見同框 09:242021/02/14 娛樂 A股去年新增投資者逾1800萬 總股民達1.77億 10:412021/02/14 兩岸 直播野蠻生長 廣電總局出手整頓 04:102021/02/14 產業財經 兩岸熱門新聞 精彩！「天問一號」探測器火星捕獲過程影像曝光 - 兩岸 北京制止餐飲浪費 個人有權舉報 誘導多點菜罰1萬人幣 - 兩岸 - 旺報 大陸連7天本土零確診破功 今新增1例河北本土病例 - 兩岸 - 旺報 大陸春節檔期 電影總票房超過50億人民幣 - 兩岸 - 旺報 軍隊脫離接觸 印度反對黨卻怒批：領土割讓給中國 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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