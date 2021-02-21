大樂透第110000024期開獎結果揭曉，開出獎號「09、18、25、27、32、39」，特別號「40」。但本期頭獎無人中獎，連二槓。下期大樂透頭獎獎金將上看1.1億元。

春節大紅包開出的9個號碼是：「02、09、13、14、23、25、33、38、47」，開出22組，總中獎注數25注。其中，20組是1注獨得，1組是2注平分，1組是3注均分。活動截至昨日為止累積開出大紅包組數為358組，剩餘2組。

(中時新聞網)