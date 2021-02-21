大樂透連二槓 下期頭獎獎金上看1.1億元 22:122021/02/21 中時新聞網 綜合報導 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 今日大樂透開獎，連二槓。(圖/中時資料照) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 大樂透第110000024期開獎結果揭曉，開出獎號「09、18、25、27、32、39」，特別號「40」。但本期頭獎無人中獎，連二槓。下期大樂透頭獎獎金將上看1.1億元。 春節大紅包開出的9個號碼是：「02、09、13、14、23、25、33、38、47」，開出22組，總中獎注數25注。其中，20組是1注獨得，1組是2注平分，1組是3注均分。活動截至昨日為止累積開出大紅包組數為358組，剩餘2組。 高捷紅包還願謝票房浪起來 頂大招生名額創新高 這三科達前標上中字輩大學機會大增 (中時新聞網) #組是 #大樂透 #連二槓 #頭獎 #獎金 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 東石先天宮大龜王首次破3萬台斤 創新紀錄 20:062021/02/21 寶島 彰化元清觀點燈 看桌藝術大飽眼福 04:102021/02/21 焦點要聞 想發財快對獎 大樂透春節大紅包獎號出爐 21:102021/02/21 財經 網紅、職棒吉祥物 合體行銷熱博 04:102021/02/21 地方新聞 婁峻碩謝焦凡凡讓自己更好 04:102021/02/21 娛樂新聞 議長張清照推廣傳統文化 搖元宵、做燈籠快樂過元宵 12:242021/02/21 生活 友達 面板產業續強 04:102021/02/21 證券．權證 座頭鯨母子悠游蘭嶼 鄉親搶拍 04:102021/02/21 焦點要聞 （火旁）龍開光點睛 瑞氣祐客庄 04:102021/02/21 焦點要聞 陸電影票價創新高 04:102021/02/21 專題周報 加持女力 嘉市擴大舉辦婦女培力計畫 助姐姐妹妹圓創業夢 20:072021/02/21 生活 財經熱門新聞 220萬賺到4600萬 存股達人：這8檔趁跳樓價撿便宜 - 財經 突然「斷電」 鴻海遭狙殺背後兇手恐是它 - 財經 千萬勞工注意！新制勞退分紅1.4萬快入帳 這3種查詢最快速 - 財經 16檔步步高升 法人連買 - 財經要聞 - 工商時報 全球半導體十強 聯發科登榜 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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