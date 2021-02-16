新年剛要結束就有颱風？天氣風險公司環資部總監賈新興稍早於臉書上表示，目前位於菲律賓東方編號91W的熱帶擾動，預估48-60小時內有機會發展為今年第一號颱風杜鵑(Dujuan)，23日進入南海後它的水氣會對台灣的天氣造成部分影響，不過因為該擾動仍在發展中，仍有不確定性，歷年也有些2月颱出現，其實不算太罕見。

賈新興表示，該擾動預計18日它的外圍環流將對菲律賓中部和南部造成將近3天的影響，23日進入南海後它的水氣也會對台灣的天氣造成影響。

賈新興指出，1、2月是颱風生成個數最少的月份，歷年2月氣候平均值為0.1個，可能某幾年才冒出一個，不過在2018、2019年都各有一個2月颱出現，其實不算太罕見。

賈新興說，因為該擾動是往菲律賓及南海方向前進，18、19日外圍環流就會對菲律賓造成影響，碰到呂宋島後結構會受到陸地影響，可能就會減弱，即使後續成颱，對台灣也不會造成直接影響。不過周邊水氣會帶到台灣附近，屆時水氣北移，東半部、南部水氣也會增多，可能會帶來局部性降雨，目前仍待觀察。

(中時 )