銀行為何要重視「公平待客」？「公平」又是什麼？財團法人金融消費評議中心董事長林志潔22日在工商時報與華南銀行所舉辦的「2021驅動金保實踐公平待客研討會」中以一篇拿下2018年移民工文學獎的文章「爸爸的神秘箱子」為開端，重新探討這原本冷冰冰的話題，引發全場學員熱淚，更讓大家秒體會公平待客重要。

「爸爸的神秘盒子」是菲律賓移工Louie Jean M. Decena所寫的故事。林志潔指出，作者寫到，爸爸在她出生前就來台灣工作，她沒見過爸爸，一直以為爸爸是個魔術師，因為爸爸總會寄一個神秘的箱子回家，那個箱子就像俄羅斯娃娃一樣，小至肥皂、娃娃，大至電鍋、衣櫃都可以塞得下，所以每次寄來鄰居都會跑來幫忙抬。

沒想到有一天，這個神秘的箱子竟把爸爸寄回來了。作者很興奮，因為媽媽告訴她，「女兒，妳終於可以見到他了。」那是爸爸最後一次寄回來的箱子，也是她第一次看到爸爸。長大後她才知道，原來爸爸是工作出了意外，躺的那個箱子叫棺材。

林志潔表示，台灣在高齡化與少子化的趨勢下，外籍移工需求量大，目前移工人數已達71.9萬人，且每年以2％速度成長，這是金融業要正視的問題。因為這些移工有龐大的匯款需求，但現在大部份都走地下匯兌。她很樂見金融監理沙盒案中已有二件都是關於移工匯兌的，金融業應該要能服務到最弱勢的族群。

公平是什麼？林志潔認為，一、「等者等之，不等者不等之」。金融業銷售給客戶時雙方資訊不對等，所以要靠公平待客原則來彌補，讓買賣者兩端公平。二、不同的客戶給不同的對待，高齡者對新興金融商品了解不夠，所以要有不同的要求。而對於移工這種弱勢者、不易被金融服務覆蓋到的，給他的公平就是「創新」，讓他們降低享受金融服務的成本。

銀行如何做公平的待客？林志潔指出，金融科技在去中心化後，銀行服務本質受動搖與改變，但這是危機也是契機。金融科技是要去擁抱，但也要審慎監理。金融消費評議中心發現，近年關於客戶「隱私」的爭議案件量在提高，駭客攻擊對客戶影響非常大，許多重要秘密外洩。

「金融即國安、金融即國力」。林志潔認為，公平待客要落實到企業文化裡，因為這原本就是大家會走進金融業的初衷。

(工商 )